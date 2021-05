Lautaro Martinez: 'Vicino al Barcellona, per fortuna sono rimasto all'Inter' (Di giovedì 6 maggio 2021) sono stato molto Vicino al Barcellona, ne avevo parlato anche con Messi , che mi chiedeva come andava la trattativa, niente di più. Per me sarebbe stata una grande opportunità. Ma loro avevano ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 6 maggio 2021)stato moltoal, ne avevo parlato anche con Messi , che mi chiedeva come andava la trattativa, niente di più. Per me sarebbe stata una grande opportunità. Ma loro avevano ...

