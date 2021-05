La Voce Dei Pesci, il podcast Michele Bravi al via a maggio (Di giovedì 6 maggio 2021) Il podcast di Michele Bravi è La Voce Dei Pesci. Il primo episodio sarà online giovedì 6 maggio alle ore 14.30 con un ospite d’eccezione: Andrea Bajani. Lo annuncia Michele Bravi sui social, anticipando i contenuti del suo nuovo progetto. Si tratta di un podcast che “prova a dare Voce a riflessioni e confronti solitamente muti”, da qui nasce il nome singolare ed originale che ha scelto per il podcast. La Voce Dei Pesci tenterà quindi di dare la parola e di dare uno spazio a tutti coloro che non lo hanno avuto in passato e a tutti quelli che solitamente non hanno Voce per esprimersi “perché è dai pensieri silenziosi che nasce la letteratura, la ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Ildiè LaDei. Il primo episodio sarà online giovedì 6alle ore 14.30 con un ospite d’eccezione: Andrea Bajani. Lo annunciasui social, anticipando i contenuti del suo nuovo progetto. Si tratta di unche “prova a darea riflessioni e confronti solitamente muti”, da qui nasce il nome singolare ed originale che ha scelto per il. LaDeitenterà quindi di dare la parola e di dare uno spazio a tutti coloro che non lo hanno avuto in passato e a tutti quelli che solitamente non hannoper esprimersi “perché è dai pensieri silenziosi che nasce la letteratura, la ...

