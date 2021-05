Isola dei famosi | Gilles Rocca provoca Tommaso Zorzi

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - ansaeuropa : 'Facciamo appello alla calma e alla moderazione', ha aggiunto la portavoce della @EU_Commission riguardo la mobili… - katiadiluna16 : Puntata di giovedì dell' #isola posticipare ecco per quale motivo #isoladefamosi #isoladefamosi2021 #gossip… - Roberto79490298 : @scarabellimauro @CorsiniSa @madero034 @emmebyrock @nicvaccani @ctoniarch @MarcGitar1 @antiqsandcltbls… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

TGCOM

Nei primi minuti il discorso si è subito incentrato su Giulia Salemi , che ha ritrovato in studio all'Famosi qualche giorno fa. Le due hanno in comune un ex fidanzato: Francesco Monte . Ha ......da comunicazione affissa in tutti i Centri per l'impiego dell'sin da lunedì scorso, che proprio per ottemperare alle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nel rispetto...Il pubblico del giovedì ha preferito passare la serata in compagnia di trasmissioni più leggere, come Un passo dal cielo 6 (4.747.000 spettatori) e L’isola dei famosi (2.871.000) che ha però ora ...Sono 1.202 i nuovi casi di Covid 19 registrati oggi in Sicilia su 26.265 tamponi. Sono invece 24 i morti e 1.829 i pazienti dimessi o guariti. Nell'isola in totale ci sono 23.878 positivi - 651 in men ...