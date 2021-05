Il ritorno di Luiz Felipe è vicino (Di giovedì 6 maggio 2021) . Sì, perchè dopo il problema alla caviglia che si trascinava da tempo, l’intervento e lo stop, il difensore non entra in campo da gennaio. Ora però si sta riprendendo e la fase di recupero è ormai agli sgoccioli. Il giocatore si allena con i compagni ed ha giocato addirittura la partitella di fine sessione. Quando potrà tornare in campo? Luiz Felipe e Caicedo tornano ad allenarsi : quando tornerà? Luiz Felipe intravede di nuovo il campo alla fine del tunnel. L’intervento di gennaio alla caviglia, ha costretto il difensore ad un lungo stop nel quale ha effettuato varie terapie riabilitative. Ora il giocatore sarebbe pronto a tornare agli ordini di mister Inzaghi che non vede l’ora di reinserirlo all’interno della rosa. L’obiettivo del brasiliano è quello di rientrare in lista Serie A e “riprendersi” il suo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 6 maggio 2021) . Sì, perchè dopo il problema alla caviglia che si trascinava da tempo, l’intervento e lo stop, il difensore non entra in campo da gennaio. Ora però si sta riprendendo e la fase di recupero è ormai agli sgoccioli. Il giocatore si allena con i compagni ed ha giocato addirittura la partitella di fine sessione. Quando potrà tornare in campo?e Caicedo tornano ad allenarsi : quando tornerà?intravede di nuovo il campo alla fine del tunnel. L’intervento di gennaio alla caviglia, ha costretto il difensore ad un lungo stop nel quale ha effettuato varie terapie riabilitative. Ora il giocatore sarebbe pronto a tornare agli ordini di mister Inzaghi che non vede l’ora di reinserirlo all’interno della rosa. L’obiettivo del brasiliano è quello di rientrare in lista Serie A e “riprendersi” il suo ...

