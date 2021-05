Harry Styles e Emma Corrin, il bacio tra le due star sul set di My Policeman (Di giovedì 6 maggio 2021) Il cantante Harry Styles e la star di The Crown Emma Corrin si scambiano un bacio per il film My Policeman, in cui interpretano una coppia sposata. Se siete impazienti di vedere il prossimo progetto cinematografico di Harry Styles non temete, perché al momento l'ex-membro dei One Direction è impegnato nelle riprese di My Policeman, dove reciterà al fianco di Emma Corrin. E nel frattempo, proprio dal set ci arrivano alcune foto che li vedono entrambi protagonisti di un bacio. La pellicola diretta da Michael Grandage basata sull'omonimo romanzo di Bethan Roberts seguirà infatti la storia di Tom Burgess (Styles), un poliziotto omosessuale sposato con ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 maggio 2021) Il cantantee ladi The Crownsi scambiano unper il film My, in cui interpretano una coppia sposata. Se siete impazienti di vedere il prossimo progetto cinematografico dinon temete, perché al momento l'ex-membro dei One Direction è impegnato nelle riprese di My, dove reciterà al fianco di. E nel frattempo, proprio dal set ci arrivano alcune foto che li vedono entrambi protagonisti di un. La pellicola diretta da Michael Grandage basata sull'omonimo romanzo di Bethan Roberts seguirà infatti la storia di Tom Burgess (), un poliziotto omosessuale sposato con ...

