Giornata Mondiale del Colore: l’importanza e il significato legati a questa ricorrenza (Di giovedì 6 maggio 2021) Il 6 maggio si celebra la Giornata Mondiale del Colore, conosciuta anche come World Kids Colouring Day; nasce nel 2008 con l’intento di sensibilizzare i bambini verso i loro coetanei meno fortunati, coloro i quali non hanno la possibilità di vedere il mondo sempre a colori. Tuttavia, non è una festa esclusiva per i più … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 6 maggio 2021) Il 6 maggio si celebra ladel, conosciuta anche come World Kids Colouring Day; nasce nel 2008 con l’intento di sensibilizzare i bambini verso i loro coetanei meno fortunati, coloro i quali non hanno la possibilità di vedere il mondo sempre a colori. Tuttavia, non è una festa esclusiva per i più … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Radio1Rai : ?? #5maggio Giornata Mondiale per il Lavaggio delle Mani. Si celebra anche al Policlinico Umberto I di Roma. Testimo… - LaStampa : Can Yaman e la Giornata Mondiale dell’igiene delle mani: “Un piccolo gesto per salvare una vita” - beppe_grillo : Oggi si celebra la Giornata Mondiale dell’igiene delle mani, un fattore estremamente importante per prevenire la di… - anic04820938 : RT @LaStampa: Can Yaman e la Giornata Mondiale dell’igiene delle mani: “Un piccolo gesto per salvare una vita” - EttoreMaiore : @DavidPuente Davidino cuor-di-leone! Durante la giornata mondiale della libertà di stampa hai fatto un rapido accen… -