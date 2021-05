Game Builder Garage: il gioco Nintendo che introduce i giocatori al game developing (Di giovedì 6 maggio 2021) Nintendo ha recentemente annunciato game Builder Garage, un nuovo titolo per Nintendo Switch che introdurrà i giocatori al game developing Di sicuro tutti i giocatori hanno sognato almeno una volta di creare un un videogioco e ormai questa possibilità è alla portata di tutti. Oltre alla presenza di un gran numero di programmi gratuiti e tutorial, ormai sono disponibili anche numerosi giochi che permettono alle persone di dare vita alle proprie idee in diversi modi. Ad esempio su PC abbiamo il famosissimo RPG Maker, mentre su PS4 Sony ha pubblicato il tanto apprezzato Dreams. A quanto pare però ora anche Nintendo ha deciso di permettere ai suoi ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 6 maggio 2021)ha recentemente annunciato, un nuovo titolo perSwitch che introdurrà ialDi sicuro tutti ihanno sognato almeno una volta di creare un un videoe ormai questa possibilità è alla portata di tutti. Oltre alla presenza di un gran numero di programmi gratuiti e tutorial, ormai sono disponibili anche numerosi giochi che permettono alle persone di dare vita alle proprie idee in diversi modi. Ad esempio su PC abbiamo il famosissimo RPG Maker, mentre su PS4 Sony ha pubblicato il tanto apprezzato Dreams. A quanto pare però ora ancheha deciso di permettere ai suoi ...

Advertising

tuttoteKit : Game Builder Garage: il gioco #Nintendo che introduce i giocatori al game developing #GameBuilderGarage… - Asgard_Hydra : Laboratorio di videogiochi: nuova esclusiva Nintendo Switch è un tool per sviluppare giochi -… - Nintendari_it : Articolo aggiornato con tutte le info per il mercato italiano: Nintendo annuncia Laboratorio di videogiochi: Crea i… - TuttoTechNet : Game Builder Garage permette di creare giochi per Nintendo Switch - Multiplayerit : Laboratorio di videogiochi: nuova esclusiva Nintendo Switch è un tool per sviluppare giochi -