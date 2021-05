Figlio Gabriella Ferri annuncia: “L’11 maggio a Roma piazza intitolata a mia madre” (Di giovedì 6 maggio 2021) L’11 maggio prossimo a Roma una piazza sarà intitolata all’artista Romana, Gabriella Ferri. Ad annunciarlo a Radio Puff il Figlio Seva Borzak che oggi è stato ospite della radio web nata il 27 gennaio (giorno della nascita di Lando Fiorini), unica radio web al mondo che trasmette 24 ore su 24 musica Romana, da Lando Fiorini a Gabriella Ferri, da Califano a Proietti, da Petrolini a Romolo Balzani fino a Barbarossa, Mannarino, Ultimo e L’Orchestraccia. “Sono felice di questo evento – racconta all’Adnkronos – Io non sono un musicista, faccio la guida turistica sia nella Capitale che in tutta Italia e pilota aerei, ma la musica è entrata dentro di me prima con mia ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021)prossimo aunasaràall’artistana,. Adrlo a Radio Puff ilSeva Borzak che oggi è stato ospite della radio web nata il 27 gennaio (giorno della nascita di Lando Fiorini), unica radio web al mondo che trasmette 24 ore su 24 musicana, da Lando Fiorini a, da Califano a Proietti, da Petrolini a Romolo Balzani fino a Barbarossa, Mannarino, Ultimo e L’Orchestraccia. “Sono felice di questo evento – racconta all’Adnkronos – Io non sono un musicista, faccio la guida turistica sia nella Capitale che in tutta Italia e pilota aerei, ma la musica è entrata dentro di me prima con mia ...

d2f2f614ee34494 : @GabriellaGabry0 Ciao Gabriella...proprio l'altro giorno mio figlio mi ha mostrato questa foto...lui si è trasferito da poco Li c lavoro - Adry03121 : @MayAmidala @Pilloz30 @mariaco88414922 @maria_bil8 @81_solly @DanielaG3000 @mb9939 Magari fanno finire anche lui co… - MariaLu05272189 : @d2f2f614ee34494 @marcoccccc Buongiorno Gabriella e Marco... inizio a fare il cambio di stagione,fra poco servono… - OnceUponATeddy : @mb9939 @Pilloz30 @MayAmidala @81_solly @maria_bil8 @DanielaG3000 @Adry03121 Infatti non so se avete notato già i d… - infoitcultura : Gabriella Privitera 'Avere un figlio come Fabrizio Corona è penoso'/ 'Difficile e..' -