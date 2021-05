Fedez a Di Mare: "Se Rai3 non c'entra, perché la vicedirettrice partecipa alla telefonata?" (Di giovedì 6 maggio 2021) Fedez risponde a Franco Di Mare, direttore di Rai Tre, intervenuto ieri in Commissione di Vigilanza dicendo che “la Rai non ha chiesto il testo” del rapper, “quello che lui dice è falso. La Rai era all’oscuro”. La replica del cantante è arrivata attraverso le storie di Instagram: “Di Mare sostiene che la Rai con il 1° maggio non c’entra nulla perché acquisiscono solo i diritti, mi accusa di falsificazioni e allude al fatto che avrei tramato un complotto alle loro spalle con dei giornalisti. La Lega propone di denunciarmi. Prima bugia davanti agli occhi di tutti: dopo il comunicato in cui la Rai dice che non c’è stata censura, io pubblico una telefonata in cui oggetto della comunicazione è tentare di modificare il mio intervento. Se la Rai non c’entra come dice Di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 maggio 2021)risponde a Franco Di, direttore di Rai Tre, intervenuto ieri in Commissione di Vigilanza dicendo che “la Rai non ha chiesto il testo” del rapper, “quello che lui dice è falso. La Rai era all’oscuro”. La replica del cantante è arrivata attraverso le storie di Instagram: “Disostiene che la Rai con il 1° maggio non c’nullaacquisiscono solo i diritti, mi accusa di falsificazioni e allude al fatto che avrei tramato un complotto alle loro spalle con dei giornalisti. La Lega propone di denunciarmi. Prima bugia davanti agli occhi di tutti: dopo il comunicato in cui la Rai dice che non c’è stata censura, io pubblico unain cui oggetto della comunicazione è tentare di modificare il mio intervento. Se la Rai non c’come dice Di ...

