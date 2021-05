Diritti Tv Serie A 2021 - 2024, Lega non decide, intanto cambia format Coppa Italia (Di giovedì 6 maggio 2021) Il progetto fallito sulla SuperLega porta al primo passo indietro in Serie A. Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha infatti presentato le dimissioni da Consigliere di Lega, decisione che il numero uno della Serie A Paolo Dal Pino ha reso noto nel corso dell'assemblea in cui è arrivato, tra l'altro, un rinvio per il voto sull'offerta di Sky per il pacchetto 2 dei Diritti tv. La preannunciata resa dei conti sul tema SuperLega, tuttavia, non è... Leggi su digital-news (Di giovedì 6 maggio 2021) Il progetto fallito sulla Superporta al primo passo indietro inA. Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha infatti presentato le dimissioni da Consigliere di, decisione che il numero uno dellaA Paolo Dal Pino ha reso noto nel corso dell'assemblea in cui è arrivato, tra l'altro, un rinvio per il voto sull'offerta di Sky per il pacchetto 2 deitv. La preannunciata resa dei conti sul tema Super, tuttavia, non è...

