Covid, scoperte le origini: nato in Cina, e già ad ottobre 2019… (Di giovedì 6 maggio 2021) Alcuni ricercatori americani della Temple University di Philadelphia, hanno individuato le origini del Covid, o meglio, quello che è il suo progenitore, colui che ha dato origine al famoso e nel contempo terribile SarsCov2. Covid, le origini del virus (Foto Agi)Per farlo, il gruppo di ricercato guidato da Sudhir Kumar, ha seguito a ritroso le varie mutazioni del virus, ricostruendone di fatto il suo albero genealogico, così come riferito dall’agenzia Ansa. E’ così emerso che il progenitore del SarsCoV2 si chiama proCoV2 e le sue varianti circolano fra la gente già dall’ottobre del 2019, quindi almeno due/tre mesi prima rispetto allo scoppio della pandemia in Cina, datata fra la fine di dicembre 2019 e l’inizio del gennaio dell’anno successivo. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Alcuni ricercatori americani della Temple University di Philadelphia, hanno individuato ledel, o meglio, quello che è il suo progenitore, colui che ha dato origine al famoso e nel contempo terribile SarsCov2., ledel virus (Foto Agi)Per farlo, il gruppo di ricercato guidato da Sudhir Kumar, ha seguito a ritroso le varie mutazioni del virus, ricostruendone di fatto il suo albero genealogico, così come riferito dall’agenzia Ansa. E’ così emerso che il progenitore del SarsCoV2 si chiama proCoV2 e le sue varianti circolano fra la gente già dall’del 2019, quindi almeno due/tre mesi prima rispetto allo scoppio della pandemia in, datata fra la fine di dicembre 2019 e l’inizio del gennaio dell’anno successivo. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista ...

Advertising

melania_ccc : RT @Informa_Press: Nuove scoperte per vincere la battaglia contro il #covid... leggi di più ?????? #oggisolobuonenotizie #happyinformaday htt… - borsainside : Il rischio di riprendere di nuovo il #covid19 è sempre più alto: ecco le ultime scoperte - HSkelsen : RT @Nozucchero: Vedi a mettere le cose in mano a un tedesco? Chissà cosa ne dirà quel pirla del Tomaso Montacarichi. - ChicoCayetano : RT @Nozucchero: Vedi a mettere le cose in mano a un tedesco? Chissà cosa ne dirà quel pirla del Tomaso Montacarichi. - Nozucchero : Vedi a mettere le cose in mano a un tedesco? Chissà cosa ne dirà quel pirla del Tomaso Montacarichi. -