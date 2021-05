Chi sostiene la proposta di sospendere i brevetti sui vaccini (Di venerdì 7 maggio 2021) Gli Stati Uniti ora si sono schierati a favore della proposta avanzata da India e Sudafrica alla Wto. Ancora non è chiara la posizione dell’Unione europea. In cosa consiste il piano (Photo by Joshua Roberts/Getty Images)Gli Stati Uniti hanno dichiarato il loro sostegno alla sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini contro il coronavirus, al fine di consentirne la produzione anche ad aziende diverse da quelle che li hanno sviluppati e ne detengono la proprietà intellettuale. Lo ha annunciato ieri, 5 maggio, Katherin Tai, la rappresentate statunitense presso l’Organizzazione mondiale del commercio (Wto), cioè la più importante organizzazione internazionale di regolamentazione delle attività e degli scambi commerciali mondiali. Con questa decisione, gli Stati Uniti si sono schierati al fianco di molti paesi in via di sviluppo che, ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021) Gli Stati Uniti ora si sono schierati a favore dellaavanzata da India e Sudafrica alla Wto. Ancora non è chiara la posizione dell’Unione europea. In cosa consiste il piano (Photo by Joshua Roberts/Getty Images)Gli Stati Uniti hanno dichiarato il loro sostegno alla sospensione temporanea deisuicontro il coronavirus, al fine di consentirne la produzione anche ad aziende diverse da quelle che li hanno sviluppati e ne detengono la proprietà intellettuale. Lo ha annunciato ieri, 5 maggio, Katherin Tai, la rappresentate statunitense presso l’Organizzazione mondiale del commercio (Wto), cioè la più importante organizzazione internazionale di regolamentazione delle attività e degli scambi commerciali mondiali. Con questa decisione, gli Stati Uniti si sono schierati al fianco di molti paesi in via di sviluppo che, ...

Advertising

MarcelloChirico : Saranno stati pure 3.282 storici giorni con la #Juventus ????, ma l'averlo perso (per giunta male) me li fa girare.… - ValeLoyals : @RealBadrose @ohangiedon Non si sta riferendo a quello che le pare ma a quanto scritto nel suo primo tweet. E poi r… - Federic16038770 : @giu1806 Mamma che obrobio.. Che cattiveria.. Che orrore. Pessima tu e chi ti sostiene! Usare la morte di una ragaz… - zialo96 : @StufaMarcia1 Se lei ritiene 'privo di spessore' chi sostiene e si batte per una legge che tuteli TUTTI alla stessa… - previati64 : RT @fracchio_2: Finalmente un medico che fa il medico e non il rappresentante farmaceutico. Il prof.Bellavite ricordando che SIAMO IN UNA S… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi sostiene Il Giro d'Italia pronto a partire, Nibali emozionato: 'Per me è la gara più bella' ...lo ancora di pi - sostiene Cirio - Dobbiamo credere nel Giro e nella ripartenza: stiamo vaccinando migliaia di persone ed importante pedalare per uscire il pi in fretta possibile dalla crisi . Chi ...

Amici 20, anticipazioni dell'ottava puntata del serale Ma come è già successo in passato, c'è anche chi sostiene che la redazione stia facendo parecchi favoritismi nei sui confronti. Nell'ottava puntata del Serale gli allievi si sono sfidati in base alle ...

Chi sostiene la proposta di sospendere i brevetti sui vaccini Wired.it ...lo ancora di pi -Cirio - Dobbiamo credere nel Giro e nella ripartenza: stiamo vaccinando migliaia di persone ed importante pedalare per uscire il pi in fretta possibile dalla crisi ....Ma come è già successo in passato, c'è ancheche la redazione stia facendo parecchi favoritismi nei sui confronti. Nell'ottava puntata del Serale gli allievi si sono sfidati in base alle ...