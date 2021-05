Cc ucciso | Meloni | assassini scontino pena fino all' ultimo

(Di giovedì 6 maggio 2021) "Colpiscono al cuore le parole commosse di Rosa Maria, compagna del vice brigadiere Cerciello Rega, dopo la condanna all'ergastolo dei due americani per l'omicidio di Mario. Speriamo che gli...

Agenzia ANSA

L'annuncio del sindaco Salvatore di Sarno, amico d'infanzia del vicebrigadiere accoltellato a Roma. "Grazie alla magistratura, siamo sempre stati vicini alla famiglia e alla moglie" ..."Colpiscono al cuore le parole commosse di Rosa Maria, compagna del vice brigadiere Cerciello Rega, dopo la condanna all'ergastolo dei due americani per l'omicidio di Mario.