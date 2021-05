Broadway riaprirà completamente a settembre

(Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo un anno e mezzo di chiusura a causa della pandemia di coronavirus, i teatri newyorkesi riapriranno a partire dal 14. Lo ha annunciato il governatore dello Stato Andrew Cuomo. La vendita dei biglietti inizierà dal 6 maggio. Cuomo ha dichiarato: “è una parte principale dell’identità del nostro Stato e della nostra economia. Siamo entusiasti che il sipario si alzerà di nuovo. ”. Quando? Dopo un anno di pandemia New York sta cercando di tornare alla normalità. Con le vaccinazioni che proseguono a ritmo elevato e i tassi di infezione che continuano a diminuire lo Stato ha iniziato a allentare le restrizioni. Dopo la riapertura di diverse attività finalmente ancheè pronta a riaccendere le luci. Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha dato il via ...

