Benevento, Foggia: «Cagliari? La più importante delle finali» (Di giovedì 6 maggio 2021) Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato della gara contro il Cagliari: ecco le dichiarazioni sullo scontro salvezza Pasquale Foggia parla a Radiolina della sfida contro il Cagliari: le sue parole sullo spareggio salvezza. PARTITA CONTRO IL Cagliari – «Per noi è la prima di quattro finali ed è la più importante. Sappiamo di giocarci tantissimo in questa gara, sappiamo che andiamo ad affrontare una delle squadre più in forma del campionato e composta da grandi giocatori. Lotteremo fino all’ultimo minuto». RITIRO ANTICIPATO – «È stata una richiesta anticipata del gruppo, per concentrarsi meglio» GIOCATORE PIÙ PERICOLOSO – «Temo il collettivo che è molto forte ma io continuo a dire che Nainggolan è il giocatore che ha ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Pasquale, direttore sportivo del, ha parlato della gara contro il: ecco le dichiarazioni sullo scontro salvezza Pasqualeparla a Radiolina della sfida contro il: le sue parole sullo spareggio salvezza. PARTITA CONTRO IL– «Per noi è la prima di quattroed è la più. Sappiamo di giocarci tantissimo in questa gara, sappiamo che andiamo ad affrontare unasquadre più in forma del campionato e composta da grandi giocatori. Lotteremo fino all’ultimo minuto». RITIRO ANTICIPATO – «È stata una richiesta anticipata del gruppo, per concentrarsi meglio» GIOCATORE PIÙ PERICOLOSO – «Temo il collettivo che è molto forte ma io continuo a dire che Nainggolan è il giocatore che ha ...

