Basket | la Miwa ospita Rende per la ‘fase 2’ del campionato

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Terminata la prima fase delsi volta pagina e si incontrano nuovi avversari. Sabato 8 Maggio alle 18:30, infatti, laEnergia ospiterà i calabresi della Bim Bumper l’inizio della seconda fase del torneo, cosiddetta “ad orologio”. La squadra ospite si è classificata quarte nel Girone B composto da 6 squadre, avendo conquistato solo sei punti in un girone che non è stato povero di emozioni. All’ultima giornata, infatti, ilsi è ritrovato spaccato in due parti con Salerno, Agropoli e Lamezia a 14 punti e, Angri e Cercola a 6. Questo fa sì che i ragazzi di Coach Annecchiarico giocheranno in trasferta, ironia della sorte, contro tre campane ed ospiteranno le due calabresi e la residua corregionale. Occhi puntati su Mladen ...