AstraZeneca in Germania per tutti, senza limiti di età (Di giovedì 6 maggio 2021) AstraZeneca in Germania per tutti, senza limite di età. Ogni adulto che ne farà richiesta al proprio medico di base potrà presto avere il vaccino dell'azienda anglo - svedese, a prescindere a quale ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021)inperlimite di età. Ogni adulto che ne farà richiesta al proprio medico di base potrà presto avere il vaccino dell'azienda anglo - svedese, a prescindere a quale ...

Advertising

TV7Benevento : AstraZeneca in Germania per tutti, senza limiti di età... - fisco24_info : AstraZeneca in Germania per tutti, senza limiti di età: L'annuncio del ministro della Salute, Spahn: ogni adulto ch… - spike_sr71 : RT @GiovaQuez: Germania verso il via libera all'utilizzo del vaccino di AstraZeneca per tutte le fasce d'età #COVID19 - MaxCharmed : RT @GiovaQuez: Germania verso il via libera all'utilizzo del vaccino di AstraZeneca per tutte le fasce d'età #COVID19 - albers_96 : RT @GiovaQuez: Germania verso il via libera all'utilizzo del vaccino di AstraZeneca per tutte le fasce d'età #COVID19 -