Uomini e Donne, anticipazioni 5 maggio: Biagio chiude con Sara (Di mercoledì 5 maggio 2021) La puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi, mecoledì 5 maggio 2021, vedrà ancora protagonisti Biagio e Sara. I due infatti si sono visti dopo che nel corso dell'appuntamento di ieri in studio hanno chiarito e Sara ha dato un'altra opportunità al cavaliere napoletano. Il loro incontro però non ha soddisfatto Bigio Di Maro che ha deciso di chiudere la conoscenza con la signora Sara. Biagio chiude la conoscenza con Sara Secondo le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, Biagio e Sara Saranno di nuovo protagonisti nel corso della puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi. I due si ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 5 maggio 2021) La puntata diche andrà in onda oggi, mecoledì 52021, vedrà ancora protagonisti. I due infatti si sono visti dopo che nel corso dell'appuntamento di ieri in studio hanno chiarito eha dato un'altra opportunità al cavaliere napoletano. Il loro incontro però non ha soddisfatto Bigio Di Maro che ha deciso dire la conoscenza con la signorala conoscenza conSecondo lefornite da Il Vicolo delle News,nno di nuovo protagonisti nel corso della puntata diche andrà in onda oggi. I due si ...

virginiaraggi : In occasione dei 160 anni dell’@Esercito Italiano, @Roma ringrazia tutte le donne e tutti gli uomini impegnati quo… - guerini_lorenzo : Verranno altri anniversari a segnare la storia gloriosa dell’@Esercito ma ciò che resterà immutato è l’affetto e la… - Viminale : Auguri @Esercito per i 160 anni dalla fondazione! Grazie alle donne e agli uomini per il contributo fondamentale al… - Frances52779614 : RT @donTonio66: Le donne e gli uomini grandi non ti fanno pesare il loro valore: sei tu che lo percepisci! Chi ci tiene a farti sapere che… - drksmh : RT @ZinnonaRyder: Si è più capito perché una donna che va con tanti uomini è una troia, mentre un uomo che va con tante donne è un grande l… -