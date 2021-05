Un operaio di 39 anni è morto in fabbrica a Busto Arsizio (Di mercoledì 5 maggio 2021) AGI - Un operaio di 39 anni è morto per un infortunio sul lavoro in un'azienda metalmeccanica di Busto Arsizio (Varese). Lo riferiscono all'AGI fonti dei locali carabinieri. Stando a una prima ricostruzione, si sarebbe gravemente ferito mentre stava lavorando a una fresa ed è deceduto nell' ospedale di Legnano. Sul posto sono intervenuti oltre ai carabinieri e al 118 la Polizia Locale. Leggi su agi (Di mercoledì 5 maggio 2021) AGI - Undi 39per un infortunio sul lavoro in un'azienda metalmeccanica diArsizio (Varese). Lo riferiscono all'AGI fonti dei locali carabinieri. Stando a una prima ricostruzione, si sarebbe gravemente ferito mentre stava lavorando a una fresa ed è deceduto nell' ospedale di Legnano. Sul posto sono intervenuti oltre ai carabinieri e al 118 la Polizia Locale.

