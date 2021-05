Trump contro i social: ha creato una piattaforma tutta sua (Di mercoledì 5 maggio 2021) Al giorno d’oggi poter utilizzare i social network per comunicare sembra essere la cosa più naturale e facile che si possa fare e probabilmente, tutti noi siamo iscritti su almeno una piattaforma. A quanto sembra però c’è qualcuno a cui non è più concesso utilizzare le due piattaforme più importanti, Facebook e Instagram, per via di comportamenti non graditi e questo qualcuno è l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump. “From the desk of Donald J. Trump”, questa è la creazione dell’ex Presidente Dopo i fatti accaduti il 6 gennaio negli Stati Uniti durante l’assedio a Capitol Hill, quando ci fu la rivolta da parte dei sostenitori di Trump durante la proclamazione del Presidente Joe Biden alla Casa Bianca, e qualche frase fuori luogo di troppo su Twitter da parte dell’ex Presidente, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Al giorno d’oggi poter utilizzare inetwork per comunicare sembra essere la cosa più naturale e facile che si possa fare e probabilmente, tutti noi siamo iscritti su almeno una. A quanto sembra però c’è qualcuno a cui non è più concesso utilizzare le due piattaforme più importanti, Facebook e Instagram, per via di comportamenti non graditi e questo qualcuno è l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald. “From the desk of Donald J.”, questa è la creazione dell’ex Presidente Dopo i fatti accaduti il 6 gennaio negli Stati Uniti durante l’assedio a Capitol Hill, quando ci fu la rivolta da parte dei sostenitori didurante la proclamazione del Presidente Joe Biden alla Casa Bianca, e qualche frase fuori luogo di troppo su Twitter da parte dell’ex Presidente, ...

