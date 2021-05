Tragico schianto sull’Aurelia bis | morti due giovani di 19 e 23 anni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tragico schianto

incidente stradale ieri in Liguria, dove due ragazzi ventenni hanno perso la vita dopo uno ...dell'accaduto solo quando sotto le ruote della sua auto ha sentito i detriti causati dallo...Emanuele Albanto il giovane di Bagnasco rimasto vittima delincidente sull'Aurelia bis all'altezza di Villanova d'Albenga, avvenuto ieri sera . Il ... ha coinvolto due vetture, nello...Tragico incidente stradale ieri in Liguria, dove due ragazzi ventenni hanno perso la vita dopo uno scontro frontale tra due auto. Le vittime sono Marco Parascosso, 19enne ...Il ragazzo, 23 anni, ex giocatore del Bagnasco calcio, molto conosciuto e apprezzato da tutti nel comune valtanarino, lavorava al bar Roma È Emanuele Albanto il giovane di Bagnasco rimasto vittima del ...