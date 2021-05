The Last of Us Remake: oltre alla grafica anche gameplay migliorato (Di mercoledì 5 maggio 2021) Novità sul Remake del primo The Last of Us. Sembra che The Last of Us Remake non apporterà solo miglioramenti grafici ma anche di gameplay Buone notizie per tutti i fan della saga. Dopo la notizia della conferma del terzo capitolo, spuntano in rete nuovi aggiornamenti sul gameplay del già annunciato Remake del primo The Last of Us. Il secondo capitolo è stato giudicato molto positivamente dalla community di giocatori, il titolo ha infatti ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. The Last of Us Part 2 è stato uno dei titoli più discussi e allo stesso tempo uno dei più amati dell’era PS4. Ora gli occhi sono tutti puntati sui prossimi lavori di Naughty Dog. The Last of Us ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 5 maggio 2021) Novità suldel primo Theof Us. Sembra che Theof Usnon apporterà solo miglioramenti grafici madiBuone notizie per tutti i fan della saga. Dopo la notizia della conferma del terzo capitolo, spuntano in rete nuovi aggiornamenti suldel già annunciatodel primo Theof Us. Il secondo capitolo è stato giudicato molto positivamente dcommunity di giocatori, il titolo ha infatti ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. Theof Us Part 2 è stato uno dei titoli più discussi e allo stesso tempo uno dei più amati dell’era PS4. Ora gli occhi sono tutti puntati sui prossimi lavori di Naughty Dog. Theof Us ...

