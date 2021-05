Siamo tifosi, non clienti (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il calcio è entertainment, dicono dall'altra parte dell'Atlantico. Infatti, laggiù, lo sport lo vedono così: uno show sportivo fatto per far girare denari. Molti. Quanti più possibile. Ci sono i ... Leggi su leggo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il calcio è entertainment, dicono dall'altra parte dell'Atlantico. Infatti, laggiù, lo sport lo vedono così: uno show sportivo fatto per far girare denari. Molti. Quanti più possibile. Ci sono i ...

FcInterNewsit : Cottarelli: 'Azionariato popolare mette i tifosi al centro del club. Zhang sa che noi ci siamo' - emme1963 : premessa, siamo tutti tifosi della Roma…ma quanto stanno esultando pure quelli che era giusto osservare il FPF, ven… - Julio_Arnes : @brn_killers cosa ci sarebbe di altro oltre 'noi tifosi tifiamo per il Milan e incitiamo i nostri beniamini anche s… - siamo_la_Roma : ?? #Amendola sull'arrivo di #Mourinho ?? “Svolta epocale' ?? 'Con quel “daje” per noi tifosi ha già vinto”… - TheUkYana : Chris bono come non mai non so se sapeva che quelli erano tutti dei tifosi che se ne sono altamente fregati del dec… -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo tifosi Siamo tifosi, non clienti Fatelo leggere a chi pensa che i tifosi siano clienti. Magari la smettono.

Catania, oggi giorno cruciale per il presente e per il futuro Ci siamo, dovrebbe essere il giorno giusto. Joe Tacopina ha promesso che mercoledì , quindi oggi, avrebbe fatto pervenire alla Sigi la sua offerta definitiva per prendersi il Catania. Se non dovessero ...

Krause ai tifosi: "Siamo delusi, ma lavoriamo per il futuro" Forza Parma La Premier League studia una norma contro la SuperLeague Regole e regolamenti aggiuntivi per garantire la protezione dei principi della Premier League. Il ruolo dei tifosi nel futuro del calcio.

Chris Hemsworth e i tifosi dell'Inter: "Li ringrazio, festeggiavano per me" Quando ha saputo che il suo Thor in Avengers: Engame sarebbe stato fuori forma e sovrappeso ... Hemsworth ha pubblicato un post in cui si vede un momento dei criticati festeggiamenti dei tifosi, ...

Fatelo leggere a chi pensa che isiano clienti. Magari la smettono.Ci, dovrebbe essere il giorno giusto. Joe Tacopina ha promesso che mercoledì , quindi oggi, avrebbe fatto pervenire alla Sigi la sua offerta definitiva per prendersi il Catania. Se non dovessero ...Regole e regolamenti aggiuntivi per garantire la protezione dei principi della Premier League. Il ruolo dei tifosi nel futuro del calcio.Quando ha saputo che il suo Thor in Avengers: Engame sarebbe stato fuori forma e sovrappeso ... Hemsworth ha pubblicato un post in cui si vede un momento dei criticati festeggiamenti dei tifosi, ...