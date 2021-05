**Scuola: Turi (Uil), 'Figliuolo gestisca acquisto sanificatori, o un altro anno a finestre aperte'** (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "L'acquisto dei sanificatori dell'aria deve essere gestito dal Commissario Straordinario Figliuolo, come avvenuto con i banchi. Settembre è alle porte, la campagna vaccinale degli studenti ancora incerta, forse avverrà nel 2022. Il Governo deve attivarsi subito: la sicurezza delle scuole non si può garantire senza sanificazione dell'aria". Lo dice all'Adnkronos il segretario nazionale di Uil Scuola, Pino Turi, che aggiunge: "E' un intervento utile, che chiediamo da tempo ma il problema è che non c'è un progetto complessivo e le risorse stanziate sono insufficienti". "Se non si attivano subito rischiamo di perdere un altro anno o di farlo trascorrere a studenti e personale scolastico a finestre aperte. Ma - conclude ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "L'deidell'aria deve essere gestito dal Commissario Straordinario, come avvenuto con i banchi. Settembre è alle porte, la campagna vaccinale degli studenti ancora incerta, forse avverrà nel 2022. Il Governo deve attivarsi subito: la sicurezza delle scuole non si può garantire senza sanificazione dell'aria". Lo dice all'Adnkronos il segretario nazionale di Uil Scuola, Pino, che aggiunge: "E' un intervento utile, che chiediamo da tempo ma il problema è che non c'è un progetto complessivo e le risorse stanziate sono insufficienti". "Se non si attivano subito rischiamo di perdere uno di farlo trascorrere a studenti e personale scolastico a. Ma - conclude ...

