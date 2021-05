Salsa aioli light | dalla Spagna il condimento delicato e dietetico

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Laricorda vagamente la nostra maionese per consistenza e colore, ma in realtà è undi origine spagnola. Frizzante e saporita, prevede l’utilizzo di aglio, pestato insieme ad altri ingredienti. Ricco di vitamina C e zolfo, è un potente antibatterico naturale, ma non solo; ha proprietà antibiotiche in grado di rafforzare il sistema immunitario e sostenerlo nei campi stagionali. Combatte, inoltre, i parassiti intestinali e contiene allicina, un antinfiammatorio che ha suscitato un importante interesse da parte del comitato scientifico internazionale anche per la sua capacità di mantenere sotto controllo la pressione sanguigna. Infine, è un antifungino assai efficace contro la Candida e previene le malattie cardiocircolatorie. Noi di Non Solo Riciclo vi consigliamo di escluderne il cuore per renderla digeribile. La ...

Se si ha il desiderio di mangiare qualcosa di particolare, con una verdura tipica di questo periodo, consigliamo la frittura di asparagi con, piatto buonissimo semplice e sfizioso da mangiare, come antipasto o per secondo. La particolare, in cui bagnare ogni singolo asparago croccante, rende questa pietanza ...E' inoltre unabase da cui potete partire per creare altre sfiziose salse come ad esempio larosa con l'aggiunta di ketchup, worcester sauce e cognac; o una versione della...La salsa aioli ricorda vagamente la nostra maionese per consistenza e colore, ma in realtà è un condimento di origine spagnola. Frizzante e saporita, prevede l’utilizzo di aglio, pestato insieme ad al ...Piccante o aromatica, speziata o affumicata, la salsa non può mancare negli hamburger. Ecco le migliori da usare nei panini fatti in casa. Quante forme può avere un hamburger? Di carne, pesce, vegetal ...