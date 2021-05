Rsa, fine dell'esilio Tra un mese tornano le visite agli anziani (Di mercoledì 5 maggio 2021) fine dell'isolamento in vista per gli anziani ospiti nelle Rsa, falcidiati dal Covid durante la prima ondata e costretti alla solitudine dallo scorso 13 ottobre scorso per evitare contagi. È allo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 5 maggio 2021)'isolamento in vista per gliospiti nelle Rsa, falcidiati dal Covid durante la prima ondata e costretti alla solitudine dallo scorso 13 ottobre scorso per evitare contagi. È allo ...

