Roma, Mourinho ha le idee chiare: ecco come sarà la sua squadra (Di mercoledì 5 maggio 2021) Mourinho nel suo 4-2-3-1 alla Roma potrebbe utilizzare Pellegrini sulla trequarti e Zaniolo a destra, Dzeko in attacco, via Mkhitaryan I tifosi della Roma non vedono l’ora di veder prendere forma alla squadra di José Mourinho. L’arrivo dello “Special One” ha riportato entusiasmo in un ambiente che ha legato tutte le speranze di questa stagione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 5 maggio 2021)nel suo 4-2-3-1 allapotrebbe utilizzare Pellegrini sulla trequarti e Zaniolo a destra, Dzeko in attacco, via Mkhitaryan I tifosi dellanon vedono l’ora di veder prendere forma alladi José. L’arrivo dello “Special One” ha riportato entusiasmo in un ambiente che ha legato tutte le speranze di questa stagione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FBiasin : '#Allegri, #Sarri, forse #DeZerbi, altri'. #Mourinho alla #Roma è la riprova che se non vogliono farti sapere una… - DiMarzio : L'@OfficialASRoma prende #Mourinho: First reaction? Shock!?? Complimenti alla Roma che è riuscita a non far sapere… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA MOURINHO SARÀ IL PROSSIMO ALLENATORE Lo annuncia ufficialmente il club giallorosso #SkySport #SerieA… - ScariFla : RT @_DAGOSPIA_: DAGO:I FRIEDKIN SI SONO AMBIENTATI BENE A ROMA: PRIMA DILETTA E POI MOURINHO- DOTTO IN ESTASI - Italia_Notizie : Mourinho alla Roma, le cose che non sapete: litigi, fughe nel portabagagli, quando in Spagna hanno provato ad accol… -