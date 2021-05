(Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "C'è un sacco di gente che midi Roma, tendenzialmente tutti quelli che mi siro togliere dalle". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, rispondendo ad una domanda durante una conferenza stampa. Quanto al candidato del centrodestra, "ancora -ha aggiunto- non è calendarizzato l'incontro con gli alleati, aspettiamo il candidato della sinistra".

TV7Benevento : **Roma: Meloni, 'mi vorrebbe sindaco chi non mi vuole tra le scatole'**... - giornaleradiofm : Spagna: Meloni, congratulazione ai nostri alleati di Vox: (ANSA) - ROMA, 05 MAG - 'Isabel Diaz Ayuso ha dimostrato… - rotre54 : #politicallycorrect #Iglesias #5maggio #spagna #Madrid #EleccionesMadrid #Meloni #salvini #fascisti #Calenda… - Mic24080902 : RT @fogna_la: A #Madrid la destra della #Ayuso si presenta, vince e convince. A #Roma la destra della #Meloni ricerca candidature improbabi… - juanne78 : RT @fogna_la: A #Madrid la destra della #Ayuso si presenta, vince e convince. A #Roma la destra della #Meloni ricerca candidature improbabi… -

Ultime Notizie dalla rete : **Roma Meloni

Il Tempo

José Mourinho è il nuovo allenatore della: uragano Special One sulla Capitale. Daremo anche ...SEGUIRCI SU TWITCH >>> CLICCA QUI! PER SEGUIRCI SU FACEBOOK >>> CLICCA QUI! Conduce Riccardo, ...Sola all'opposizione, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, oggi torna a farsi sentire ...Possibilista su un allentamento è il direttore di Malattie infettive del policlinico Gemelli di,...Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Che i partiti politici parlino con i Servizi di intelligence, con funzionari dello Stato, è la cosa più normale del mondo, il punto è quale è la materia dell’incontro, come ...Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Ho letto a grandi linee la proposta di Salvini, aspetto di leggerla, mi pare un'iniziativa intelligente circoscrivere il tema alla discriminazione, lasciando da parte mater ...