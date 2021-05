Prescrizione e soliti bavagli Riparte l’assalto alla riforma della giustizia Alla Camera piovono 700 emendamenti Se approvati sarà difficile fare processi e disporre arresti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Se c’è in Parlamento una missione che sembra davvero impossibile è quella di unafinalizzata a rendere il sistema più efficiente. Non è forse un caso che alcune materie siano ancora disciplinate da regi decreti. Unache si inceppa costantemente, che lascia sempre qualche scappatoia, a quanto pare ai più fa comodo. Ecco dunque che ieri, come da buona tradizione italiana, al disegno di legge penale sono stati presentati ben 700, con l’eterogenea maggioranza che sostiene il Governo di Mario Draghi nuovamente divisa e divisa soprattutto sul tema. IL PUNTO. Il pacchetto più corposo dipresentati in Commissione...