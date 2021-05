Porsche e Penske di nuovo insieme per il programma LMDh

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Certi amori non si scordano mai. E deve essere il caso di Roger, il quale ha riallacciato i rapporti con, che gli affiderà il. Come sapete, la casa di Weissach tornerà nei prototipi a partire dal 2023, approcciando la nuova formula che deriva dai DPi americani. E con un annuncio ufficiale, comunica che sarà la formazione del “Capitano” ad occuparsi della gestione in pista della nuova creatura. Il team con sede a Mooresville, North Carolina, farà correre le vetture sia nel mondiale FIA WEC che nella serie americana IMSA. È previsto inoltre un“clienti”, con la vendita delle auto alle scuderie private che ne faranno richiesta., obiettivo Le Mans con laQual è la storia die ...

