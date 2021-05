Napoli, sequestrati 1,5 milioni ad un pregiudicato per reati contro il patrimonio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Stamattina, a seguito di una complessa indagine patrimoniale, gli agenti della Divisione Anticrimine- sezione Misure di Prevenzione Patrimoniali della Questura di Napoli hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro di beni, emesso, ai sensi del codice Antimafia, dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione su proposta del Questore di Napoli, nei confronti di Salvatore Perrella, 50enne napoletano con precedenti di polizia. L’uomo, che ha manifestato una costante propensione a delinquere, dal 1994 ha ricevuto diverse denunce e condanne poiché si è reso responsabile di numerosi reati contro il patrimonio, in particolare truffe ai danni di persone anziane, che gli hanno consentito negli anni di accumulare un ingente ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Stamattina, a seguito di una complessa indagine patrimoniale, gli agenti della Divisione Anticrimine- sezione Misure di Prevenzione Patrimoniali della Questura dihanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro di beni, emesso, ai sensi del codice Antimafia, dal Tribunale di– Sezione Misure di Prevenzione su proposta del Questore di, nei confronti di Salvatore Perrella, 50enne napoletano con precedenti di polizia. L’uomo, che ha manifestato una costante propensione a delinquere, dal 1994 ha ricevuto diverse denunce e condanne poiché si è reso responsabile di numerosiil, in particolare truffe ai danni di persone anziane, che gli hanno consentito negli anni di accumulare un ingente ...

