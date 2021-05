Name That Tune, gli ospiti vip e le anticipazioni di stasera 5 maggio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Questa sera ci sarà la quinta e penultima puntata della seconda edizione del game show condotto da Enrico Papi Name That Tune – Indovina la Canzone. Il programma musicale che va in onda in prima serata su TV8 alle ore 21:30 circa, riprende un po’ la trasmissione Sarabanda che a cavallo tra gli anni 90 e 2000 ci ha accompagnato nel preserale di Italia Uno. A dare spettacolo nella messa in onda di stasera, mercoledì 5 maggio 2021, come di consuetudine ci saranno due squadre, uomini contro donne, che saranno formate rispettivamente da 4 vip ospiti che si sfideranno a colpi di improvvisazione e anche di memoria e velocità per prenotarsi e indovinare la canzone giusta. I Vip ospiti che comporranno le due squadre nella puntata di stasera La compagine ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 5 maggio 2021) Questa sera ci sarà la quinta e penultima puntata della seconda edizione del game show condotto da Enrico Papi– Indovina la Canzone. Il programma musicale che va in onda in prima serata su TV8 alle ore 21:30 circa, riprende un po’ la trasmissione Sarabanda che a cavallo tra gli anni 90 e 2000 ci ha accompagnato nel preserale di Italia Uno. A dare spettacolo nella messa in onda di, mercoledì 52021, come di consuetudine ci saranno due squadre, uomini contro donne, che saranno formate rispettivamente da 4 vipche si sfideranno a colpi di improvvisazione e anche di memoria e velocità per prenotarsi e indovinare la canzone giusta. I Vipche comporranno le due squadre nella puntata diLa compagine ...

CristinaDAvena : Cosa starò mai facendo?? ?? Non ci crederete... Non ci credevo nemmeno io! ???? Per scoprirlo: domani ore 21.30 su… - tuttopuntotv : Name That Tune, gli ospiti vip e le anticipazioni di stasera 5 maggio #NameThatTune @TV8it @EnricoPapi2 - CorriereCitta : Name That Tune, anticipazioni e ospiti mercoledì 5 maggio 2021 #namethattune #indovinalacanzone #tv8 - SMSNEWSOFFICIAL : Penultimo appuntamento con Name That Tune – Indovina La Canzone, la gara musicale tra Vip condotta da Enrico Papi,… - Adelchi16 : RT @CristinaDAvena: Cosa starò mai facendo?? ?? Non ci crederete... Non ci credevo nemmeno io! ???? Per scoprirlo: domani ore 21.30 su @TV8it… -