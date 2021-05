“Mio figlio, ve lo chiedo io…”. Caso Vannini, la richiesta di Antonio Ciontoli in carcere (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si torna a parlare della morte di Marco Vannini ed in particolare di una richiesta di Antonio Ciontoli dopo la condanna confermata in cassazione a a 14 anni di carcere. Antonio Ciontoli infatti ha chiesto di poter stare in cella con il figlio Federico, anch’egli condannato. La richiesta è però stata respinta per questioni di protocollo. L’uomo avrebbe letteralmente chiesto: “Posso stare in stanza con mio figlio? È solo un ragazzo“. Questa la domanda al direttore del carcere romano di Rebibbia. Sia Antonio Ciontoli che il figlio, poco dopo, si sono presentati all’istituto penitenziario poche ore dopo la sentenza di terzo grado. Ora i ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si torna a parlare della morte di Marcoed in particolare di unadidopo la condanna confermata in cassazione a a 14 anni diinfatti ha chiesto di poter stare in cella con ilFederico, anch’egli condannato. Laè però stata respinta per questioni di protocollo. L’uomo avrebbe letteralmente chiesto: “Posso stare in stanza con mio? È solo un ragazzo“. Questa la domanda al direttore delromano di Rebibbia. Siache il, poco dopo, si sono presentati all’istituto penitenziario poche ore dopo la sentenza di terzo grado. Ora i ...

ligabue : 'Per un tifoso non c'è niente di meglio di vedere quanto la propria squadra sia così tanto "squadra". Ora speriamo… - ligabue : Dall'intervista a Luciano sul @Corriere di oggi in occasione del #LigabueDay - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Sono in questo ambiente da anni, so cosa significhi essere un personaggio pubblico. Mi dispiace… - ancoraindue : RT @iochenesofratm: mio figlio ha il verificato ?? - pratofiorito_ : RT @withcriterioe: chi come mio figlio nessuno #ESIÈVISTO ?? #Amici20 -

