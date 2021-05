MacBook Pro ridisegnati: display mini-LED e uscita a fine anno (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il fornitore Apple TSMT, un fornitore chiave coinvolto nella produzione di display mini-LED nel nuovo iPad Pro da 12,9 pollici, è stato in grado di affrontare le sfide tecniche per la produzione di display mini-LED da utilizzare nei prossimi modelli di MacBook Pro, interamente riprogettati, da 14 e 16 pollici. Come riportato da DigiTimes, TSMT aveva inizialmente dovuto affrontare vincoli di produzione con il circuito stampato e i materiali adesivi nei display mini-LED per i prossimi modelli di MacBook Pro. Tuttavia, dopo aver modificato le sue tecniche, TSMT ha aumentato i tassi di rendimento della produzione a oltre il 95%. TSMT è il fornitore esclusivo di servizi SMT per la retroilluminazione miniLED di ?iPad Pro? da 12,9 ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il fornitore Apple TSMT, un fornitore chiave coinvolto nella produzione di-LED nel nuovo iPad Pro da 12,9 pollici, è stato in grado di affrontare le sfide tecniche per la produzione di-LED da utilizzare nei prossimi modelli diPro, interamente riprogettati, da 14 e 16 pollici. Come riportato da DigiTimes, TSMT aveva inizialmente dovuto affrontare vincoli di produzione con il circuito stampato e i materiali adesivi nei-LED per i prossimi modelli diPro. Tuttavia, dopo aver modificato le sue tecniche, TSMT ha aumentato i tassi di rendimento della produzione a oltre il 95%. TSMT è il fornitore esclusivo di servizi SMT per la retroilluminazioneLED di ?iPad Pro? da 12,9 ...

