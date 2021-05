L’Ue ancora più vicina a Biden sulla Cina (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Commissione europea ha sospeso, per ora, gli sforzi per ratificare l’accordo sugli investimenti tra Unione europea e Cina. E’ una notizia importante, perché su quell’accordo (il Cai, Eu-China Comprehensive Agreement on Investment) c’erano state molte polemiche. Ieri all’agenzia Afp Valdis Dombrovskis, commissario europeo per gli Affari economici, ha detto: “Abbiamo per il momento sospeso alcuni sforzi di sensibilizzazione politica da parte della Commissione, perché è chiaro che nella situazione attuale, con le sanzioni delL’Ue contro la Cina e le controsanzioni cinesi, anche contro membri del Parlamento europeo, l’ambiente non favorisce la ratifica dell’accordo”. A spingere per concludere i negoziati del Cai, che erano andati avanti per 7 anni, era stata la Germania di Angela Merkel. Il 31 dicembre del 2020 era stato celebrato ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Commissione europea ha sospeso, per ora, gli sforzi per ratificare l’accordo sugli investimenti tra Unione europea e. E’ una notizia importante, perché su quell’accordo (il Cai, Eu-China Comprehensive Agreement on Investment) c’erano state molte polemiche. Ieri all’agenzia Afp Valdis Dombrovskis, commissario europeo per gli Affari economici, ha detto: “Abbiamo per il momento sospeso alcuni sforzi di sensibilizzazione politica da parte della Commissione, perché è chiaro che nella situazione attuale, con le sanzioni delcontro lae le controsanzioni cinesi, anche contro membri del Parlamento europeo, l’ambiente non favorisce la ratifica dell’accordo”. A spingere per concludere i negoziati del Cai, che erano andati avanti per 7 anni, era stata la Germania di Angela Merkel. Il 31 dicembre del 2020 era stato celebrato ...

a_r_i_something : RT @EsteriLega: Mattia, si parla di due pass, quello UE (che ancora non è stato normato) e quello nazionale (che esiste in teoria ma nessun… - frncsclgt : La partita di stasera è stata come un giro sulle montagne russe. E Messina nell'ultimo timeout abbia maladetto tutt… - A_Gentili : RT @EsteriLega: Mattia, si parla di due pass, quello UE (che ancora non è stato normato) e quello nazionale (che esiste in teoria ma nessun… - Black300Joe : RT @EsteriLega: Mattia, si parla di due pass, quello UE (che ancora non è stato normato) e quello nazionale (che esiste in teoria ma nessun… - vicevongola2 : RT @EsteriLega: Mattia, si parla di due pass, quello UE (che ancora non è stato normato) e quello nazionale (che esiste in teoria ma nessun… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ue ancora L’Ue ancora più vicina a Biden sulla Cina Il Foglio