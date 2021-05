Lidl lancia le scapre fatte con la plastica recuperata dagli oceani (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo il successo delle sneakers colorate, Lidl Italia propone il modello Crivit Ocean Bound, con plastica da bottiglie riciclate o recuperata dai mari. Il costo: 14,99 euro. Diventerà un cult? Le scarpe Crivit Ocean Bound (foto: Lidl Italia)Dopo le sneakers multicolor (andate a ruba e rivendute a prezzi esorbitanti su eBay), Lidl Italia tenta la carta green e lancia la sua prima collezione di scarpe sostenibili. Da domani 6 maggio, negli oltre 680 negozi italiani, sono disponibili le nuove Crivit Ocean Bound, realizzate dal marchio sportivo di Lidl (Crivit appunto). La loro particolarità? Sono fatte in parte con bottiglie di plastica riciclate e in parte con rifiuti di plastica recuperati dagli ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo il successo delle sneakers colorate,Italia propone il modello Crivit Ocean Bound, conda bottiglie riciclate odai mari. Il costo: 14,99 euro. Diventerà un cult? Le scarpe Crivit Ocean Bound (foto:Italia)Dopo le sneakers multicolor (andate a ruba e rivendute a prezzi esorbitanti su eBay),Italia tenta la carta green ela sua prima collezione di scarpe sostenibili. Da domani 6 maggio, negli oltre 680 negozi italiani, sono disponibili le nuove Crivit Ocean Bound, realizzate dal marchio sportivo di(Crivit appunto). La loro particolarità? Sonoin parte con bottiglie diriciclate e in parte con rifiuti direcuperati...

