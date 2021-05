Jason Blum annuncia il ritorno della Blumfest a ottobre 2021

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo il successo delfest 2020, l'evento dedicato all'horror e alle produzioni dihouse si ripeterà anche quest'anno, il 1, in un'edizione completamente virtuale. , la seconda edizione dell'evento dedicato alle produzioni horror dihouse. Il produttore hato ilmanifestazione in a video in stile Star Wars in onore di "May the 4th Be With You",ndo emozionanti novità per l'evento che, anche per la seconda edizione, sarà interamente virtuale. ecco le sue parole: "Ciao, sono, i fan di Star Wars adorano il 4 maggio e i fan dihouse adoranoe Halloween. Unisciti a noi il 1°per il secondo ...