Il dinamismo creativo di Elisabeth Arocker | tra decorazione e Secessione Viennese

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Alcuni artisti hanno l’esigenza interiore di arricchire la realtà osservata per renderla più affine alla loro visione della vita e delle cose, estendono il loro sguardo solare e positivo per donare all’osservatore un modo inedito di interpretare le emozioni e tutto ciò che fa parte della quotidianità di ciascuno. L’eclettica protagonista di oggi sceglie questo tipo di approccio per portare alla luce sensazioni osservate e avvolgerle di quella naturale bellezza che spesso ci si dimentica di evidenziare. Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento venne affermandosi in varie parti d’Europa un movimento artistico, o meglio una tendenza stilista che assunse differenti connotazioni in base alla nazione dove si sviluppò, il quale non intendeva rompere i ponti con l’arte accademica bensì si proponeva di oltrepassare la meccanizzazione generata dall’industrializzazione per auspicare ...