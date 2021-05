Ida Platano passa alle vie legali | Il gesto vergognoso di un fan (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ida Platano è tornata da poco nel parterre femminile di Uomini e Donne e già si è riacceso il gossip intorno al suo personaggio. Ultimamente si è resa protagonista di una sfuriata sul web per un insulto ricevuto da un utente. Ecco che cosa è successo Ida Platano-Political24Ida Platano è tornata a Uomini e Donne dopo la fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri, attuale compagno di Roberta Di Padua. Il suo ritorno ha riacceso il gossip intorno al suo personaggio ed essendo molta attiva sui social è sia apprezzata che fortemente criticata. Sicuramente è stata, e lo è tutt’ora, una delle dame più amate e seguite dell’intero parterre femminile. Nelle ultime ore però è scoppiata una vera e propria polemica per un gesto, considerato dalla diretta interessata, “vergognoso” e così si è lasciata andare ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Idaè tornata da poco nel parterre femminile di Uomini e Donne e già si è riacceso il gossip intorno al suo personaggio. Ultimamente si è resa protagonista di una sfuriata sul web per un insulto ricevuto da un utente. Ecco che cosa è successo Ida-Political24Idaè tornata a Uomini e Donne dopo la fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri, attuale compagno di Roberta Di Padua. Il suo ritorno ha riacceso il gossip intorno al suo personaggio ed essendo molta attiva sui social è sia apprezzata che fortemente criticata. Sicuramente è stata, e lo è tutt’ora, una delle dame più amate e seguite dell’intero parterre femminile. Nelle ultime ore però è scoppiata una vera e propria polemica per un, considerato dalla diretta interessata, “” e così si è lasciata andare ...

