“Ha sbagliato a dire di uccidermi”. Barbara D’Urso contro il vip del momento. E lo studio è dalla sua parte (Di mercoledì 5 maggio 2021) In questi giorni si parla tantissimo del caso Fedez. Le accuse di censura lanciate alla Rai dal palco del Concertone del Primo Maggio riecheggiano ancora. Così come le polemiche che ne sono scaturite. Nel suo monologo il rapper si è schierato apertamente a favore del ddl Zan, il disegno di legge che ha come obiettivo quello di combattere ogni tipo di discriminazione basata su genere, sesso, disabilità e orientamento sessuale. Fedez ha tuonato contro alcuni esponenti della Lega che hanno espresso frasi altamente omofobe e non degne di un Paese nel quale i diritti civili devono avere un peso. Poi si è scagliato contro la tv di Stato: “È la prima volta che mi succede di dover sottoporre il testo di un mio intervento ad approvazione politica. Ho dovuto lottare un pochino, ma alla fine mi hanno dato il permesso di esprimermi liberamente”. Dopo che Rai3 ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) In questi giorni si parla tantissimo del caso Fedez. Le accuse di censura lanciate alla Rai dal palco del Concertone del Primo Maggio riecheggiano ancora. Così come le polemiche che ne sono scaturite. Nel suo monologo il rapper si è schierato apertamente a favore del ddl Zan, il disegno di legge che ha come obiettivo quello di combattere ogni tipo di discriminazione basata su genere, sesso, disabilità e orientamento sessuale. Fedez ha tuonatoalcuni esponenti della Lega che hanno espresso frasi altamente omofobe e non degne di un Paese nel quale i diritti civili devono avere un peso. Poi si è scagliatola tv di Stato: “È la prima volta che mi succede di dover sottoporre il testo di un mio intervento ad approvazione politica. Ho dovuto lottare un pochino, ma alla fine mi hanno dato il permesso di esprimermi liberamente”. Dopo che Rai3 ...

SirDistruggere : Il sindaco di Gualdo Cattaneo ha negato la cittadinanza onoraria a Liliana Segre definendosi “convintamente antisem… - tpwkgra_ : RT @caticanonico: Non vorrei dire ma il secondo nome di sta tipa è Louis. Harry è il Louis sbagliato cristo apri gli occhi. - MicGovernatori : @mascaweb su questo sono d'accordo, e infatti serve di volta in volta capire dove si è sbagliato. Dire che è colpa… - Robe_Casagrande : @SignorErnesto @micheleboldrin Il resto viene con l'orgoglio stupido e l'impossibilità di dire abbiamo sbagliato. - martinadicurzi0 : comunque volevo solamente dire che non mi sembra che io abbia fatto nulla di grave o qualcosa di sbagliato, l’edit… -