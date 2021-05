Google Maps fornirà aggiornamenti per viaggiare in sicurezza ai tempi del Covid (Di mercoledì 5 maggio 2021) Google Maps e il Covid: disponibili dati su restrizioni, tamponi e quarantene nei Paesi di destinazione, alla portata di tutti. Dallo scoppio della pandemia di Covid-19, Google ha dimostrato in più occasioni la volontà di trasformarsi in uno strumento sempre più al servizio delle persone. A partire dallo scorso anno, la grande G ha donato più di 100 milioni di dollari a favore della lotta contro il Covid, ma non solo. I servizi di Google si sono sempre più adattati alle necessità degli utenti nel delicato periodo di pandemia. Così, avvisi su luoghi troppo affollati, modifiche di orari e possibilità di consegna a domicilio delle attività hanno fatto la loro comparsa sul motore di ricerca più famoso al mondo. Ora Google è pronto ad aiutare gli ... Leggi su donnaglamour (Di mercoledì 5 maggio 2021)e il: disponibili dati su restrizioni, tamponi e quarantene nei Paesi di destinazione, alla portata di tutti. Dallo scoppio della pandemia di-19,ha dimostrato in più occasioni la volontà di trasformarsi in uno strumento sempre più al servizio delle persone. A partire dallo scorso anno, la grande G ha donato più di 100 milioni di dollari a favore della lotta contro il, ma non solo. I servizi disi sono sempre più adattati alle necessità degli utenti nel delicato periodo di pandemia. Così, avvisi su luoghi troppo affollati, modifiche di orari e possibilità di consegna a domicilio delle attività hanno fatto la loro comparsa sul motore di ricerca più famoso al mondo. Oraè pronto ad aiutare gli ...

palectric : RT @IrlandaOggi: Questi sono alcuni dei murales che si incontrano passeggiando su Barrack Street a Waterford (in questo caso passeggiando s… - forumelettrico : Google Maps ci ricorda quanto è utile fare recensioni colonnine: approfitto di questo post per indicare qualche inf… - GenovAeroporto : ?? Buongiorno! Sei in partenza? Qui gli aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità per l'Aeroporto di Genova Viab… - CarloBianconi7 : @marysorriso79 Io ho sempre apprezzato i navigatori satellitari quando ero in viaggio per luoghi sconosciuti. Anche… - pogosj1 : Palo Alto: Dratini 97.8% (15/14/15) CP:371 (L13) Iron Tail/Aqua Tail till 23:41:29 (verified) (58m 51s). -