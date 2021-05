Gelsomina Verde | un altro modo per raccontare la violenza è possibile

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 5 maggio 2021)è una vittima di camorra, uccisa a neanche 22 anni nel 2004 durante la prima faida di Scampia, la cui unica colpa era stata quella di frequentare tempo prima un affiliato alla malavita organizzata.lavorava in una pelletteria e partecipava a molte attività di volontariato nel quartiere: i criminali per estorcerle informazioni che pensavano avesse sull’ex fidanzato la sequestrarono, torturarono e infine diedero fuoco, probabilmente per occultare le sevizie. La sua è una storia abbastanza nota, anche per le sue modalità scioccanti. Roberto Saviano le dedicò alcune pagine del suo capo d’opera Gomorra e la vicenda trova anche spazio in una delle puntate della serie omonima. È quanto di più lontano dall’estetica di Gomorra, però, il film di Massimiliano Pacifico, ...