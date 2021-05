Enrica Guidi: chi è, età, altezza, Mastechef, figli, fidanzato (Di mercoledì 5 maggio 2021) Enrica Guidi è un’attrice italiana, molto nota per essere tra i protagonisti della serie televisiva I delitti del BarLume da svariati anni, dove interpreta con successo il ruolo di Tiziana. Oltre a questo ha preso parte anche a programmi televisivi. Enrica Guida è nata a Cecina, in provincia di Livorno il 17 febbraio 1985 da madre sarda e padre toscano, da giovane sembra essere direzionata verso una carriera totalmente diversa da quella dell’attrice: si laurea in Scienze Motorie ma quasi improvvisamente cambia idea e decide di diventare un’attrice, non trascurando due sue grandi passioni, come la danza e il nuoto. Dal 2013 diviene Tiziana ne I delitti del BarLume e l’anno successivo prende parte al film di Paolo Ruffini Tutto molto bello e successivamente a Mò Vi Mento – Lira di Achille e L’eroe. Ha collaborato in diversi spot e anche ... Leggi su puglia24news (Di mercoledì 5 maggio 2021)è un’attrice italiana, molto nota per essere tra i protagonisti della serie televisiva I delitti del BarLume da svariati anni, dove interpreta con successo il ruolo di Tiziana. Oltre a questo ha preso parte anche a programmi televisivi.Guida è nata a Cecina, in provincia di Livorno il 17 febbraio 1985 da madre sarda e padre toscano, da giovane sembra essere direzionata verso una carriera totalmente diversa da quella dell’attrice: si laurea in Scienze Motorie ma quasi improvvisamente cambia idea e decide di diventare un’attrice, non trascurando due sue grandi passioni, come la danza e il nuoto. Dal 2013 diviene Tiziana ne I delitti del BarLume e l’anno successivo prende parte al film di Paolo Ruffini Tutto molto bello e successivamente a Mò Vi Mento – Lira di Achille e L’eroe. Ha collaborato in diversi spot e anche ...

BanijayItalia : La nuova squadra campione, composta da Riki, Bugo, Jake la Furia e Rocco Siffredi affronta il rinnovato team delle… - RotondaroGiuse1 : RT @formatbiz: GAME SHOW // Penultima puntata di Name That Tune – Indovina La Canzone edizione vip condotta da Enrico Papi in onda su TV8 i… - formatbiz : GAME SHOW // Penultima puntata di Name That Tune – Indovina La Canzone edizione vip condotta da Enrico Papi in onda… - ariannalenti1 : @Alice51215751 @_AnnaTatangelo_ No non c'è, insieme a loro ci sarà Enrica Guidi - Alice51215751 : @SimoLongobardi @TV8it Enrica guidi non ce ma ce anna tatangelo quindi tutti felici ( ce scritto su wikipedia ) -