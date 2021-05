Diritti e interessi in Difesa. Ecco la lezione della Francia in Egitto (Di mercoledì 5 maggio 2021) Con trenta Rafale e una buona dose di realpolitik, la Francia si è ripresa l’Egitto. Il momento non è casuale, visti i grandi movimenti geopolitici che attraversano il Mediterraneo, tra la delicata pacificazione della Libia e l’altrettanto delicata normalizzazione dei rapporti tra Il Cairo e Ankara. Di fondo, si delinea un tentativo di stabilizzazione dell’area che non può trovare l’Italia indifferente, anche sul fronte dell’export d’armamenti. Non è certo una novità che la Francia abbia pochi peli sullo stomaco quando si tratta di vendere armi in giro per il mondo. È saldamente il primo Paese europeo a livello di export militare, in crescita da anni soprattutto in Medio Oriente e nord Africa, area che considerata rientrare nella propria sfera di tradizionale influenza. È altrettanto noto lo storico rapporto nel campo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 5 maggio 2021) Con trenta Rafale e una buona dose di realpolitik, lasi è ripresa l’. Il momento non è casuale, visti i grandi movimenti geopolitici che attraversano il Mediterraneo, tra la delicata pacificazioneLibia e l’altrettanto delicata normalizzazione dei rapporti tra Il Cairo e Ankara. Di fondo, si delinea un tentativo di stabilizzazione dell’area che non può trovare l’Italia indifferente, anche sul fronte dell’export d’armamenti. Non è certo una novità che laabbia pochi peli sullo stomaco quando si tratta di vendere armi in giro per il mondo. È saldamente il primo Paese europeo a livello di export militare, in crescita da anni soprattutto in Medio Oriente e nord Africa, area che considerata rientrare nella propria sfera di tradizionale influenza. È altrettanto noto lo storico rapporto nel campo ...

