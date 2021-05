“Digital Innovation Speech”: webinar sul Facebrand (Di mercoledì 5 maggio 2021) Per differenziarsi dai competitor e conquistare nuovi clienti non è più sufficiente parlare di prodotti e servizi di qualità sui social media. Per un’azienda, è infatti ormai necessario “metterci la faccia” e fare sì che il proprio Facebrand sia immediatamente riconoscibile e riconducibile al proprio marchio. È proprio di questo che si discuterà nel decimo appuntamento dei webinar gratuiti del ciclo Digital Innovation Speech. Il webinar sul tema della Digital Marketing & Communication, in programma per lunedì 10 maggio alle ore 12.30, si intitolerà: “Facebrand: come sfruttare “la propria faccia” in modo disinvolto per valorizzare il proprio business con facili e immediati strumenti video”; la relatrice sarà Emanuela Sdraulig, consulente e ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 5 maggio 2021) Per differenziarsi dai competitor e conquistare nuovi clienti non è più sufficiente parlare di prodotti e servizi di qualità sui social media. Per un’azienda, è infatti ormai necessario “metterci la faccia” e fare sì che il propriosia immediatamente riconoscibile e riconducibile al proprio marchio. È proprio di questo che si discuterà nel decimo appuntamento deigratuiti del ciclo. Ilsul tema dellaMarketing & Communication, in programma per lunedì 10 maggio alle ore 12.30, si intitolerà: “: come sfruttare “la propria faccia” in modo disinvolto per valorizzare il proprio business con facili e immediati strumenti video”; la relatrice sarà Emanuela Sdraulig, consulente e ...

