Coronavirus, in Lombardia 32 decessi in 24 ore. Calano ricoverati e nuovi ingressi in terapia intensiva (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il bollettino del 5 maggio I dati di oggi 5 maggio 2021 Oggi, 5 maggio 2021, sono 1.557 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia contro i 1.354 di ieri. Il totale dei contagiati sale a 811.594. Il tasso di positività è al 3 per cento (ieri al 3,4). Le nuove vittime, invece, sono 32 contro le 41 di ieri. I decessi dall'inizio della pandemia sono 33.046. Nell'ultima giornata i ricoverati sono 3.188 (ieri 3.263, -75) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 519 pazienti (ieri 525, -6). Gli ingressi in rianimazione oggi sono 20, ieri 25. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 50.251 contro i 39.365 di ieri. Il totale dei test effettuati dall'inizio del monitoraggio è di 9.669.592. I guariti e i dimessi sono in tutto 731.260 (+2.420

