Coronavirus a Lecce, salgono a 5 i cittadini positivi alla variante indiana (Di mercoledì 5 maggio 2021) In Puglia, sono stati individuati 5 casi di positività alla variante indiana del Covid, ripartiti in due differenti cluster a Lecce e a Nardò. Covid, Lecce: individuati 5 casi di variante indiana nel capoluogo pugliese su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 5 maggio 2021) In Puglia, sono stati individuati 5 casi ditàdel Covid, ripartiti in due differenti cluster ae a Nardò. Covid,: individuati 5 casi dinel capoluogo pugliese su Notizie.it.

talentosprecato : La variante indiana di #covid è arrivata nella mia provincia di #Lecce. Coronavirus, individuati due casi di varia… - infoitsalute : Coronavirus, 1.171 casi positivi in Puglia. 169 in provincia di Lecce. Il bollettino - leccenews24 : Coronavirus, 1.171 casi positivi in Puglia. 169 in provincia di Lecce. Il bollettino - TRMh24 : ?? EMERGENZA #CORONAVIRUS PUGLIA | Su 12.351 test, sono stati registrati 1.171 casi positivi: 434 in provincia di Ba… - infoitinterno : Coronavirus, 1.028 positivi in Puglia. 196 casi e 6 decessi in provincia di Lecce -