Chelsea-Real Madrid è 1-0 all’intervallo: decide Werner, due prodezze di Mendy (Di mercoledì 5 maggio 2021) A Stamford Bridge si gioca Chelsea-Real Madrid, gara di ritorno delle semifinali di Champions League 2020-21. Si riparte dall’1-1 dell’andata con il gol in trasferta dei Blues che per adesso varrebbe l’accesso alla finale. La prima chance è con Rudiger che impegna Mendy dalla lunghissima distanza, poi un lampo di Mount in area ma la retroguardia del Real si salva. Al quarto d’ora Modric scalda i guantoni a Courtois, poi al 18? Werner segna su ottima imbeccata di Chilwell, ma la sua posizione è irregolare. Orsato annulla dopo pochi istanti la marcatura del tedesco. Al 26? occasione per Benzema, il francese sprigiona un destro potente e preciso nell’angolino basso, ma l’intervento di Mendy fa capire come mai il Chelsea abbia subito così pochi gol in ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 5 maggio 2021) A Stamford Bridge si gioca, gara di ritorno delle semifinali di Champions League 2020-21. Si riparte dall’1-1 dell’andata con il gol in trasferta dei Blues che per adesso varrebbe l’accesso alla finale. La prima chance è con Rudiger che impegnadalla lunghissima distanza, poi un lampo di Mount in area ma la retroguardia delsi salva. Al quarto d’ora Modric scalda i guantoni a Courtois, poi al 18?segna su ottima imbeccata di Chilwell, ma la sua posizione è irregolare. Orsato annulla dopo pochi istanti la marcatura del tedesco. Al 26? occasione per Benzema, il francese sprigiona un destro potente e preciso nell’angolino basso, ma l’intervento difa capire come mai ilabbia subito così pochi gol in ...

