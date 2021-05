Catania, resta il -2 in classifica: il collegio di garanzia ritiene inammissibile il ricorso (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Prima Sezione del collegio di garanzia, presieduta dal prof. Mario Sanino, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha ritenuto inammissibile il ricorso del Catania Calcio per la restituzione dei due punti in classifica. Questo quanto si legge: DICHIARATO inammissibile il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 112/2020, presentato, in data 9 dicembre 2020, dalla società Calcio Catania S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Prima Sezione deldi, presieduta dal prof. Mario Sanino, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha ritenutoildelCalcio per la restituzione dei due punti in. Questo quanto si legge: DICHIARATOiliscritto al R.G. ricorsi n. 112/2020, presentato, in data 9 dicembre 2020, dalla società CalcioS.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale ...

