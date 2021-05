**Calcio: Fonseca, ‘Mourinho grande allenatore, professionalità per me è un valore sacro’** (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “La professionalità per me è un valore sacro. Sto bene, sto come il primo giorno in cui sono arrivato: sono motivato e voglio fare il meglio per la Roma fino all’ultimo giorno che sarò qui. Mourinho è un grande allenatore, farà un grande lavoro qui”. Lo ha etto il tecnico della Roma Paulo Fonseca alla vigilia della sfida di ritorno con il Manchester United su suo successore Josè Mourinho, “Come vivrà questa giorni sapendo di Mourinho? Non è un problema, vivrò questo momento con la stessa professionalità essendo professionista”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Laper me è unsacro. Sto bene, sto come il primo giorno in cui sono arrivato: sono motivato e voglio fare il meglio per la Roma fino all’ultimo giorno che sarò qui. Mourinho è un, farà unlavoro qui”. Lo ha etto il tecnico della Roma Pauloalla vigilia della sfida di ritorno con il Manchester United su suo successore Josè Mourinho, “Come vivrà questa giorni sapendo di Mourinho? Non è un problema, vivrò questo momento con la stessaessendo professionista”. L'articolo CalcioWeb.

sportli26181512 : #Fonseca: “#Mourinho un grande, farà bene alla #Roma. L’addio? Scelta consensuale”: Le parole del tecnico gialloros… - sportface2016 : #Roma, #Fonseca alla vigilia del #ManUnited: '#Mourinho grande allenatore. Per me la professionalità è sacra' - CoreRomanista : #Fonseca: 'Devo essere sincero, non sarà facile vincere 4-0 con il Manchester ma nel calcio ho visto e vedo tante c… - forzaroma : #Fonseca: 'Non sarà facile vincere 4-0, ma nel calcio nulla è impossibile. Io credo a tutto' #ASRoma #RomaManUtd #EuropaLeague #UEL - cateave : RT @ilRomanistaweb: 'Non è facile vincere 4-0 con lo United. Ma nel calcio non esiste l'impossibile' ?????#Fonseca #RomaManUtd #UEL -